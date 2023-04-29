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США установили на Украине ядерные датчики

Источник:
Sibnet.ru
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США развернули на Украине сеть датчиков для обнаружения радиоактивности, работу провели специалисты Национального агентства ядерной безопасности.

Такие датчики способны характеризовать размер, местоположение и последствия любого ядерного взрыва. Их наличие исключает любую возможность применить ядерное оружие на Украине без указания причин, пишет The New York Times.

Минэнерго США отметило, что если на Украине произойдет ядерная чрезвычайная ситуация, будь то выброс радиации из ядерного реактора или детонация ядерного оружия, властям США будут оперативно предоставлены все данные.

Также американские эксперты по ядерной безопасности помогают обучать украинский персонал. США потратят на различные меры ядерной предосторожности порядка 160 миллионов долларов до конца текущего года.

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Оборона #Армия #Оружие
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