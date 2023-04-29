Московский ЦСКА и казанский «Ак Барс» поборолись за Кубок Гагарина в седьмом матче серии, игра завершилась победой команды Сергея Федорова со счетом 2:3.

Счет в игре в конце первого периода открыл игрок «Ак Барса» Кирилл Петров, который не забрасывал шайбы уже 1,5 месяца. В начале второго периода ЦСКА отыгрался, гол забил Антон Слепышев.

На 13-й минуте второго периода лидерство «Ак Барсу» вернул Дмитрий Воронков. Но ЦСКА недолго отставал, и буквально через две минуты шайбу в ворота Тимура Билялова отправил Владислав Каменев. Еще через минуту третью шайбу казанцам забросил Даррен Диц. На перерыв команды ушли со счетом 2:3.

В третьем периоде «Ак Барсу» не удалось догнать ЦСКА даже играя в большинстве с пустыми воротами. В итоге игра завершилась со счетом 2:3. ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина второй раз подряд и третий раз за историю КХЛ.

Плей-офф КХЛ в 2023 году стал рекордно длинным в истории. Финальный матч между ЦСКА и «Ак Барсом» стал 87-й игрой в плей-офф, ранее рекорд в 86 игр был зафиксирован в 2011 году. Это значит, что командам приходилось проводить больше игр в сериях, чтобы определить победителя.