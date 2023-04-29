Константин Гецати восстановил репутацию в «Битве сильнейших»

Участник проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Константин Гецати успешно прошел испытание и получил высокие оценки наблюдателей. Ранее он провалил задание и некрасиво повел себя с соперниками.

В пятом выпуске «Битвы сильнейших» испытание проходили Константин Гецати, Олег Шепс и Надежда Шевченко. Экстрасенсам нужно было расследовать смерть 18-летней девушки, которую нашли повешенной на берегу реки в Астраханской области.

Медиум Гецати сумел рассказать подробности о погибшей, а также, с его слов, связаться с ее душой. Наблюдатели испытания, среди которых мама, сестра и бабушка девушки, выставили экстрасенсу высшие оценки.

Также на высший балл, по мнению наблюдателей, прошел испытание Олег Шепс. Надежде Шевченко поставили низкие оценки.

Несмотря на успех Гецати, на испытании коллеги отнеслись к нему неблагородно, занизив оценки: экстрасенс в среднем набрал 8,7 балла, в то время как его главный конкурент Олег Шепс — 9,3.

Поскольку первое испытание в «Битве сильнейших» Гецати почти провалил, успех в новом задании явно вернул медиума в гонку за лидерство. Но то, как участник проекта ведет себя (конфликтует, занижает оценки, пытается выставить коллег в неприглядном свете) явно может негативно отразиться на голосовании зрителей.