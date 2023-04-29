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Медведев призвал устроить Украине полный разгром

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного разгрома » украинской армии и актов возмездия в отношении ключевых фигур киевского режима.

Российский политик отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть контроль над Крымом в ходе контрнаступления. Зампред Совбеза назвал слова Зеленского «бредовым выступлением».

По мнению зампреда Совбеза, ответ на такие заявления может быть только таким — «массовое уничтожение личного состава и военной техники», «разгром нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией».

Он также упомянул «осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур» правительства Украины. В противном случае «наркоманские бредни могут превратиться в реальность», предупредил Медведев.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил планы украинских военных начать контрнаступление, ключевой задачей которого станет возвращение контроля над Крымским полуостровом.

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Политика #Россия #Мир
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