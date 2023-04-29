«АльфаСтрахование» сбросила пароли клиентов

Компания «АльфаСтрахование» сбросила все пароли клиентов после утечки данных в Сеть. Пользователи могут обновить пароли самостоятельно — через личный кабинет на сайте или мобильное приложение.

«В целях обеспечения дополнительной безопасности клиентских данных принято решение провести сброс всех паролей в системе. Клиенты смогут самостоятельно обновить пароль после сброса», — сообщат пресс-служба организации.

Для обновления пароля необходимо зайти в личный кабинет на сайте или в мобильное приложение, нажать кнопку «Забыли пароль?» и следовать инструкциям по восстановлению пароля.

Компания в настоящее время ведет проверку данных, попавших в интернет. Все сервисы остаются доступными, «АльфаСтрахование» обслуживает клиентов в обычном режиме.

Ранее в Сети появилась база данных «АльфаСтрахования», в ней около 14 миллионов клиентов компании. В файле доступны ФИО, номера телефонов, даты рождения, адреса электронной почты, пароли от аккаунтов.