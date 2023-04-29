Россия разбомбила штаб группировки ВСУ «Херсон»

Армия России (запуск ракеты «Калибр» )
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные вечером 28 апреля ударили по месту дислокации командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон» высокоточными ракетами большой дальности.
«Цель удара достигнута», — уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе традиционного брифинга.
Он уточнил, что при ударе применялось «высокоточное оружие большой дальности морского базирования».
Ранее российская армия уничтожила командный пункт ВСУ в районе Авдеевки на территории Донбасса, а также пункт управления в районе села Перемога в Харьковской области.