Россия разбомбила штаб группировки ВСУ «Херсон»

Российские военные вечером 28 апреля ударили по месту дислокации командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон» высокоточными ракетами большой дальности.

«Цель удара достигнута», — уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе традиционного брифинга.

Он уточнил, что при ударе применялось «высокоточное оружие большой дальности морского базирования».

Ранее российская армия уничтожила командный пункт ВСУ в районе Авдеевки на территории Донбасса, а также пункт управления в районе села Перемога в Харьковской области.