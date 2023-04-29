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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские войска собираются начать контрнаступление до 15 мая, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Украинская армия готова к контрнаступлению. Ее сдерживала плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые ей необходимо было решить», — сказал Пригожин в интервью военкору Семену Пегову.

По словам Пригожина, до 15 мая «наступление будет просто вот 100%». Он уточнил, что противник продолжает подтягивать новые подразделения на передовую и проводит ротацию.

Американские СМИ ранее сообщили, что контрнаступление ВСУ якобы начнется 12 мая. В нем будут участвовать 12 бригад, которые Киев сформировал специально для контрудара.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Maniac.

Может надо не рекомендовать дорогое масло, а бороться с контрафактом.

Удавиков

они в другой реальности существуют

rumatam

а где гарантия что дорогое не веретенка?

usacomp

Бахнуть ты сможешь только в унитаз.