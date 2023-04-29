НАВЕРХ

Американский хоккеист захотел российское гражданство

Источник:
ТАСС
190 0

Американский защитник хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл выразил желание получить российское гражданство, об этом сообщил спортивный директор московской команды Алексей Сопин.

Американец в середине апреля продлил контракт со столичным клубом, подписав трехлетнее соглашение. В текущем сезоне 25-летний защитник провел 44 матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и шесть игр плей-офф.

В регулярном первенстве американский хоккеист набрал 24 очка (две шайбы и 22 результативные передачи), в играх плей-офф отметился тремя результативными передачами.

Со следующего сезона клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более трех легионеров, за исключением представителей стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения).

Еще по теме
Пьяная девушка в номере хоккеиста Ничушкина привлекла внимание СМИ
«Ак Барс» и ЦСКА проведут решающую игру за Кубок Гагарина
Канадец стал главным тренером хоккейной «Сибири»
Хоккейный клуб «Лада» вернулся в КХЛ
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Украинский флаг
Украина запретила спортсменам соревноваться с россиянами
14.04.2023 12:01
info.sibnet.ru
Вяльбе предрекла раскол в обществе из‑за Олимпиады без флага
05.04.2023 17:56
info.sibnet.ru
Роднина сравнила возвращение пива на стадионы с подачкой собакам
31.03.2023 15:26
info.sibnet.ru
Фигурист Костомаров стал самостоятельно дышать
19.03.2023 21:35
Девушка дня
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым
Удар беспилотника повредил нефтебазу в Севастополе. ВИДЕО
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
США потребовали от Зеленского невозможного
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Раф, латте, макиато: что в составе популярных кофейных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Maniac.

Может надо не рекомендовать дорогое масло, а бороться с контрафактом.

Удавиков

они в другой реальности существуют

rumatam

а где гарантия что дорогое не веретенка?

usacomp

Бахнуть ты сможешь только в унитаз.