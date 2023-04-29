Американский хоккеист захотел российское гражданство

Американский защитник хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл выразил желание получить российское гражданство, об этом сообщил спортивный директор московской команды Алексей Сопин.

Американец в середине апреля продлил контракт со столичным клубом, подписав трехлетнее соглашение. В текущем сезоне 25-летний защитник провел 44 матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и шесть игр плей-офф.

В регулярном первенстве американский хоккеист набрал 24 очка (две шайбы и 22 результативные передачи), в играх плей-офф отметился тремя результативными передачами.

Со следующего сезона клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более трех легионеров, за исключением представителей стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения).