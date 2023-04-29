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Умер актер Сергей Колесников

Источник:
РИА Новости
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Актер и телеведущий Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет из-за инсульта или инфаркта, сообщила его жена.

Сергей Колесников играл в МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова, занимался дубляжем — в частности, озвучивал Джеймса Бонда в девяти фильмах франшизы.

Известность получил после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики». На телевидении Колесников вел передачу «Фазенда».

Он также снимался в фильмах «Крепкий орешек — 5», «Черное море», «Замерзшие души», британском сериале «МакМафия».

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Топ комментариев

Maniac.

Может надо не рекомендовать дорогое масло, а бороться с контрафактом.

Удавиков

они в другой реальности существуют

rumatam

а где гарантия что дорогое не веретенка?

usacomp

Бахнуть ты сможешь только в унитаз.