Умер актер Сергей Колесников

Актер и телеведущий Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет из-за инсульта или инфаркта, сообщила его жена.

Сергей Колесников играл в МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова, занимался дубляжем — в частности, озвучивал Джеймса Бонда в девяти фильмах франшизы.

Известность получил после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики». На телевидении Колесников вел передачу «Фазенда».

Он также снимался в фильмах «Крепкий орешек — 5», «Черное море», «Замерзшие души», британском сериале «МакМафия».