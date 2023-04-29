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Чертежи самой мощной британской подлодки нашли в туалете

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ministry of Defence / OGL v1.0

Секретные чертежи атомной подводной лодки Anson британских ВМС нашли в туалете паба в городе Барроу-ин-Фернесс.

Документы касались гидравлической системы, которая управляет торпедными люками, рулевым управлением и плавучестью, пишет The Sun. Вместе с чертежами был обнаружен браслет Королевского флота, который носят многие моряки.

Очевидцы пояснили, что в пабе часто бывают люди из доков — как военные, так и гражданские. Документы были частью справочного руководства, которое находилось на борту — скорее всего, их захватили с собой для изучения.

Anson — пятая атомная подлодка Королевского флота Великобритании, которая считается самой боеспособной и мощной. В конце февраля этого года подлодка покинула верфь в Барроу-ин-Фернесс.

Британская субмарина вооружена ракетами большой дальности Tomahawk и тяжелыми торпедами Spearfish, атомный реактор способен непрерывно работать в течение 25 лет.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

nicollaich

Мне один перец в ютубе взахлёб рассказывал, что такого оружия, как поставляют их "друзья", у них ещё...

Maniac.

Может надо не рекомендовать дорогое масло, а бороться с контрафактом.

Удавиков

они в другой реальности существуют