Чертежи самой мощной британской подлодки нашли в туалете

Секретные чертежи атомной подводной лодки Anson британских ВМС нашли в туалете паба в городе Барроу-ин-Фернесс.

Документы касались гидравлической системы, которая управляет торпедными люками, рулевым управлением и плавучестью, пишет The Sun. Вместе с чертежами был обнаружен браслет Королевского флота, который носят многие моряки.

Очевидцы пояснили, что в пабе часто бывают люди из доков — как военные, так и гражданские. Документы были частью справочного руководства, которое находилось на борту — скорее всего, их захватили с собой для изучения.

Anson — пятая атомная подлодка Королевского флота Великобритании, которая считается самой боеспособной и мощной. В конце февраля этого года подлодка покинула верфь в Барроу-ин-Фернесс.

Британская субмарина вооружена ракетами большой дальности Tomahawk и тяжелыми торпедами Spearfish, атомный реактор способен непрерывно работать в течение 25 лет.