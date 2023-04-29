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Удар беспилотника повредил нефтебазу в Севастополе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Атакой беспилотников повреждена нефтебаза в Севастополе, уничтожены четыре цистерны, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительным данным причиной пожара стало попадание двух вражеских беспилотных летательных аппаратов в резервуары», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он также опубликовал видео пожара, которому был присвоен наивысший, четвертый, уровень сложности. В тушении нефтебазы принимали участие 18 пожарных расчетов.

Удар беспилотника произошел утром 29 апреля в микрорайоне Казачья бухта. Задействованы все силы МЧС по Севастополю, прибыли пожарные расчеты из республики Крым. Также задействованы ресурсы Черноморского флота.

Развожаев уточнил, что никто из людей не погиб. Он также подчеркнул, что пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя, резервы не были задействованы для поставок горючего на АЗС Крыма.

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ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

nicollaich

Мне один перец в ютубе взахлёб рассказывал, что такого оружия, как поставляют их "друзья", у них ещё...

Maniac.

Может надо не рекомендовать дорогое масло, а бороться с контрафактом.

Удавиков

они в другой реальности существуют