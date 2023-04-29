США потребовали от Зеленского невозможного

США начали активнее обсуждать переговорный процесс России и Украины, однако убедить президента Зеленского согласиться с прекращением огня и неопределенными дипломатическими решениями может быть крайне сложно.

Вашингтон сомневается в успехе Киева в готовящемся наступлении, пишет обозреватель Петр Акопов. Эксперт отмечает, что западные стратеги видят в украинском контрнаступлении своеобразную форму «принуждения России к миру».

На Западе почти никто не верит в то, что Украина сможет вернуть себе Крым, однако западные политики надеются на поражение России, после которых она согласится на мирные переговоры. При этом Киев также потребуется «принудить к миру», отмечается в статье.

Запад уже понимает, что не может в прежнем темпе оснащать Украину вооружением без риска прямого столкновения с Россией. Поэтому после завершения «сезона» активных боевых действий дальнейшая помощь украинскому режиму будет свернута, полагает автор.