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Порядок доставки пенсий с 1 мая изменится

Источник:
«Прайм»
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Доставкой пенсий наличными с 1 мая будет заниматься только «Почта России», сообщил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Сейчас пенсионеры могут получать выплаты на счет в банке, в почтовых отделениях, через почтальонов на дому и в кассах финансово-кредитных учреждений. С 1 мая выдавать пенсии наличными будут только почтальоны.

По словам Виноградова, решение принято для того, чтобы исключить из процесса доставки средств недобросовестных субъектов, которые допускали задержки выплат.

Самый удобный вариант получения пенсии можно выбрать в Социальном фонде, лично посетив отделение, либо направить электронное заявление, уточнил Виноградов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

Maniac.

Может надо не рекомендовать дорогое масло, а бороться с контрафактом.

nicollaich

Мне один перец в ютубе взахлёб рассказывал, что такого оружия, как поставляют их "друзья", у них ещё...

mosquito__2010

То ты с со своими истериками да фейками вылезишь. Жизнь боль.