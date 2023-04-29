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Психологи начнут принимать россиян в поликлиниках

Источник:
ТАСС
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Россияне с 1 июля смогут обращаться к психологам в поликлиниках, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами», — уточнил министр.

Решение было принято в рамках разработки программы психологической поддержки участников СВО. При этом услугами психологом могут воспользоваться не только мобилизованные и члены их семей.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что россияне нуждаются в дополнительной психологической помощи. Президент поручил усовершенствовать системы оказания психологической помощи, в том числе беженцам и военнослужащим.

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