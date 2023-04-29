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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сухопутные войска США прекратили полеты авиации

Источник:
Sibnet.ru
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Сухопутные войска США приостановили полеты своей авиации, не задействованной в критически важных операциях. Решение принято после того как за несколько недель разбились четыре военных вертолета, сообщает пресс-служба Пентагона.

В соответствии с обнародованным приказом все члены летных экипажей, за исключением тех, кто участвует в критически важных заданиях, отстранены от полетов до завершения необходимой подготовки.

Полеты приостанавливаются в период с 1 по 5 мая. За это время все летные экипажи должны пройти необходимую подготовку. Они возобновят полеты, после того как будут приняты меры по устранению проблем, выявленных в ходе подготовки.

28 апреля два американских военных вертолета AH-64 Apache потерпели крушение в штате Аляска при возвращении с тренировочного вылета. Погибли трое военнослужащих, еще один госпитализирован.

Месяцем ранее девять военнослужащих погибли во время столкновения двух вертолетов Black Hawk 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США во время учений в штате Кентукки. Сейчас ведется расследование инцидентов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

Maniac.

Может надо не рекомендовать дорогое масло, а бороться с контрафактом.

rumatam

а где гарантия что дорогое не веретенка?

nicollaich

Мне один перец в ютубе взахлёб рассказывал, что такого оружия, как поставляют их "друзья", у них ещё...