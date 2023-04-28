Путин запретил продажу детям вейпов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, даже если продаваемые устройства не содержат никотина. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

С его подписанием вносятся поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Закон предусматривает запрет продажи вейпов и расходников к ним лицам младше 18 лет. Кроме того, запрещается продажа вейпов на ярмарках, выставках, дистанционно и через автоматы, также ограничивается реклама таких устройств.

Купить их можно будет только в специальных магазинах. При этом организациям запретят размещать такие устройства на витринах. Исключением станут случаи, когда покупатель сам просит показать товар. Также на вейпы нельзя будет делать скидки.

Вводится минимальная цена на такие изделия и запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, которые усиливают никотиновую зависимость.