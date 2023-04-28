Введено пожизненное лишение свободы за госизмену

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену, а также ужесточает ответственность за терроризм. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в статью 275 УК «Государственная измена». Предыдущая версия закона устанавливала ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Пожизненное заключение теперь грозит за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России.

Кроме того, ужесточено наказание по статье 204.4, в которой говорится об участии в террористическом сообществе. Максимальный срок заключения по ней увеличен с 10 до 15 лет. По статье 205 «Террористический акт» максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы.

За совершение акта международного терроризма наказание составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы. Также закон увеличивает с 5 до 7 лет лишения свободы минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений, минимальный срок за пособничество составит 12 лет (ранее 10 лет).

По статье 281 «Диверсия» ужесточено наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а также за нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны. За данные преступления будет грозить до 20 лет лишения свободы (ранее до 15 лет).