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Блиновская заплатила налог в суде и отправилась под домашний арест

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @elena_blinovskaya

Блогер Елена Блиновская оплатила долг по налогам во время судебного заседания, когда ей избирали меру пресечения — домашний арест на два месяца.

По данным СМИ, мерой пресечения для блогера избрали домашний арест до 26 июня, также ей запрещено пользоваться интернетом и публиковать посты в Сети через других людей.

Домашний арест мать «Марафона желаний» проведет в загородном особняке в элитном коттеджном поселке Millennium Park в 19 километрах от МКАД, сообщил телеграм-канал Mash.

Блиновская обвиняется по двум статьям: по части 2 статьи 198 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере).

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По данным следствия, налоговый долг Блиновской составил 918 миллион рублей. Блогер полностью признала свою вину и уже оплатила часть долга, которую на заседании суда назвали «значительной».

«Приобщена копия платежного поручения от 28 апреля о перечислении Блиновской добровольного единого налогового платежа», — цитируют РИА Новости судью.

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ЧП #Криминал #Светская хроника
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