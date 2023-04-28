Путин назвал Россию страной‑цивилизацией

Россия является «страной-цивилизацией» и одним из суверенных центров огромного многополярного мира, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Совете законодателей РФ в Санкт-Петербурге.

«Патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России — страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Президент поблагодарил парламентариев за результативную работу по созданию прочного законодательного фундамента социально-экономического развития России. Отдельно он отметил, что главное место в законодательной повестке занимала тема специальной военной операции.

«Законодательные решения принимались оперативно, при поддержке всех думских фракций. Спасибо за такую консолидированную работу», — сказал российский лидер в ходе выступления, приуроченного ко Дню российского парламентаризма.