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МТС начнет брать плату за раздачу интернета

Источник:
Sibnet.ru
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Абоненты МТС начнут платить за раздачу интернета со своих устройств, ранее раздача трафика из собственной точки доступа для пользователей была бесплатной. Некоторым уже пришли соответствующие сообщения.

Теперь при попытке раздать интернет у абонента будет включаться специальный пакет на 50 ГБ, стоимость которого составляет 49 рублей, пишет газета «Ведомости». Такое нововведение запущено для клиентов с пакетами безлимитного интернета.

Платный пакет действует до конца суток, после чего обнуляется. Если пользователь планирует раздавать трафик каждый день, то в месяц ему придется доплатить оператору около 1,5 тысячи рублей сверх своего тарифа.

Ранее о запуске аналогичной функции заявил «Билайн», однако оператор ввел платную раздачу трафика для новых клиентов компании. Для клиентов, которые заключили договоры на старых условиях, она осталась бесплатной.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

mosquito__2010

Про Югославию рассказывать или пока залижешь текущие раны ?