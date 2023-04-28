МТС начнет брать плату за раздачу интернета

Абоненты МТС начнут платить за раздачу интернета со своих устройств, ранее раздача трафика из собственной точки доступа для пользователей была бесплатной. Некоторым уже пришли соответствующие сообщения.

Теперь при попытке раздать интернет у абонента будет включаться специальный пакет на 50 ГБ, стоимость которого составляет 49 рублей, пишет газета «Ведомости». Такое нововведение запущено для клиентов с пакетами безлимитного интернета.

Платный пакет действует до конца суток, после чего обнуляется. Если пользователь планирует раздавать трафик каждый день, то в месяц ему придется доплатить оператору около 1,5 тысячи рублей сверх своего тарифа.

Ранее о запуске аналогичной функции заявил «Билайн», однако оператор ввел платную раздачу трафика для новых клиентов компании. Для клиентов, которые заключили договоры на старых условиях, она осталась бесплатной.