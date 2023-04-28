Центробанк в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку

Центробанк на заседании совета директоров в пятый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, следует из сообщения на официальном сайте регулятора.

«Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе, при этом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров Банка России.

Последний раз ставку Центробанк менял в прошлом сентябре — с 8 до 7,5%. Это решение стало завершающим в полугодовом цикле смягчения денежно-кредитной политики. В феврале прошлого года на фоне обвала рынков и рубля регулятор повысил ставку до рекордных 20%.

«В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — указал Центробанк.