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Двигатели авто стали чаще ломаться из‑за поддельных масел

Источник:
Sibnet.ru
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Спрос на услуги по ремонту автомобильных двигателей вырос за последние полгода, это связано с ростом объема поддельных технических жидкостей и контрафактных запчастей, сообщил директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Контрафактных масел и автозапчастей становится все больше второй год подряд. Их доля в 2022 году составила 28%, приводит «Газета.Ru» оценку Рузанова.

При этом растет динамика крупных чеков по ремонту двигателей за последние полгода.

Наиболее распространенной причиной отказа моторов за этот период стало использование контрафактных масел и ремкомплектов к двигателям, отметил эксперт.

Он посоветовал не покупать дешевое масло. Если водитель сэкономит 2 тысячи рублей на канистре, то в дальнейшем может столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

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Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

mosquito__2010

Про Югославию рассказывать или пока залижешь текущие раны ?