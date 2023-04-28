Двигатели авто стали чаще ломаться из‑за поддельных масел

Спрос на услуги по ремонту автомобильных двигателей вырос за последние полгода, это связано с ростом объема поддельных технических жидкостей и контрафактных запчастей, сообщил директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Контрафактных масел и автозапчастей становится все больше второй год подряд. Их доля в 2022 году составила 28%, приводит «Газета.Ru» оценку Рузанова.

При этом растет динамика крупных чеков по ремонту двигателей за последние полгода.

Наиболее распространенной причиной отказа моторов за этот период стало использование контрафактных масел и ремкомплектов к двигателям, отметил эксперт.

Он посоветовал не покупать дешевое масло. Если водитель сэкономит 2 тысячи рублей на канистре, то в дальнейшем может столкнуться с дорогостоящим ремонтом.