МИД обвинил ЕС в провоцировании конфликта в Молдавии

Евросоюз «лукавит», говоря о партнерском характере миссии EUPM Moldova, поскольку европейские представители будут фактически осуществлять внешнее управление Молдавией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С учетом кардинально изменившегося характера ЕС, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, предпринимающего открытые конфронтационные действия в отношении России, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране», — приводятся ее слова в телеграм-канале ведомства.

Она отметила, что Москва наблюдает, как ЕС стремится «активнее закрепиться» на постсоветском пространстве за счет «развертывания полевого присутствия».

В МИД России заявили о «бесплодных попытках» Евросоюза реализоватьдоговоренность, достигнутую Белградом и Приштиной, о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Миссия ЕС в Армении также «не способствовала нормализации отношений в регионе, добавила Захарова, заключив, что ЕС пока «нечем похвастаться».