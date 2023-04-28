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МИД обвинил ЕС в провоцировании конфликта в Молдавии

Источник:
ТАСС
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Здание МИД России
Фото: Maksym Kozlenko / CC BY-SA 3.0

Евросоюз «лукавит», говоря о партнерском характере миссии EUPM Moldova, поскольку европейские представители будут фактически осуществлять внешнее управление Молдавией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С учетом кардинально изменившегося характера ЕС, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, предпринимающего открытые конфронтационные действия в отношении России, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране», — приводятся ее слова в телеграм-канале ведомства.

Она отметила, что Москва наблюдает, как ЕС стремится «активнее закрепиться» на постсоветском пространстве за счет «развертывания полевого присутствия».

В МИД России заявили о «бесплодных попытках» Евросоюза реализоватьдоговоренность, достигнутую Белградом и Приштиной, о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Миссия ЕС в Армении также «не способствовала нормализации отношений в регионе, добавила Захарова, заключив, что ЕС пока «нечем похвастаться».

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Политика #Мир
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Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

mosquito__2010

Про Югославию рассказывать или пока залижешь текущие раны ?