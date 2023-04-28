Выгоревшую дотла российскую деревню показали на видео

Пожары полностью уничтожили деревню Логоушка в Курганской области — то, что осталось после, показали с высоты птичьего полета.

Пожары вспыхнули в Курганской области в четверг. Одной из крупных точек стала деревня Логоушка. В ней сгорело около 80 зданий. Для тушения МЧС использовало самолет Ил-76.

Последствия пожара сняли на видео с дрона, видео опубликовал телеграм-канал «Известий».

В деревне погибла женщина. Местный СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Следователи разберутся, ЧП произошло по вине должностных лиц, не обеспечивших пожарную безопасность, или нет.

Пока крупные лесные пожары фиксируют на Урале. Они начались в регионе на две недели раньше, чем в прошлом году.

Виды лесных пожаров