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Геймеры попадут в 1942 год в мини‑сериале «Закрытый уровень»

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера сериала «Закрытый уровень» состоится на СТС 6 мая. Проект расскажет о геймерах, которые перенесутся в 1942 год, сообщила пресс-служба телеканала.

В центре сюжета компания парней, увлеченных компьютерными играми. Однажды герои оказываются в частной лаборатории, где разрабатывается симулятор военных действий. Они попадают в незаконченный «закрытый уровень», где моделируется Беларусь 1942 года, оккупированная фашистами.

По факту это всего лишь симулятор, а не перемещение во времени. Но происходящее так похоже на реальность, что молодые геймеры будто бы лицом к лицу сталкиваются с настоящей войной.

Главные роли в мини-сериале исполнили Лидия Вележева, Евгений Миллер, Денис Нурулин, Евгений Михеев, Даниил Киселев, Кристина Корбут, Арсений Никитин, Артем Афонасов. Режиссер «Закрытого уровня» — Антон Розенберг.

«Наш сериал о том, как изменилось бы представление о Великой Отечественной войне у наших детей, окажись они там», —цитирует СТС Розенберга.

Премьера мини-сериала «Закрытый уровень» — 6 мая в 19.00 на канале СТС.

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