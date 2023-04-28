Германия поставит Украине 80 танков Leopard

Германия поставит 80 танков Leopard Украине в середине 2023 года, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

«На этой неделе началась подготовка более сотни украинских военных на Leopard. Поставка до 80 танков Leopard начнется в середине года», — приводят «Известия» слова Писториус.

Писториус отметил, что Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

«Я успешно и активно оказывал давление на наших союзников, чтобы добиться большей поддержки, в итоге нам удалось обеспечить бригаду. Поставка танков Leopard 1A5 только началась. Это результат инициативы стран совместно с Германией», — сказал глава минобороны.