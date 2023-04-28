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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Германия поставит Украине 80 танков Leopard

Источник:
«Известия»
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Германия поставит 80 танков Leopard Украине в середине 2023 года, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

«На этой неделе началась подготовка более сотни украинских военных на Leopard. Поставка до 80 танков Leopard начнется в середине года», — приводят «Известия» слова Писториус.

Писториус отметил, что Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

«Я успешно и активно оказывал давление на наших союзников, чтобы добиться большей поддержки, в итоге нам удалось обеспечить бригаду. Поставка танков Leopard 1A5 только началась. Это результат инициативы стран совместно с Германией», — сказал глава минобороны.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Uynachalnica

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-Керя-

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mosquito__2010

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mosquito__2010

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