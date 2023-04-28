Бабушка-водитель омского губернатора восхитила пользователей

Новый руководитель Омской области Виталий Хоценко проехал по районам региона, которые пострадали от пожара, внимание пользователей его телеграм-канала привлекла местная жительница — бабушка, которая возила губернатора на кабриолете.

Хоценко утром вылетел в Большереченский и Крутинский муниципальные районы, где вчера был пожар. Там он встречался с местными жителями.

«Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар», — коротко в телеграм-канале написал Хоценко под видео, на котором он едет на машине, а за рулем — бабушка в фиолетовом платочке.

Марку машины установить не удалось, вероятно, это не очень новый представитель ГАЗ. У машины нет верха.