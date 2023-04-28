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Бабушка-водитель омского губернатора восхитила пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Новый руководитель Омской области Виталий Хоценко проехал по районам региона, которые пострадали от пожара, внимание пользователей его телеграм-канала привлекла местная жительница — бабушка, которая возила губернатора на кабриолете.

Хоценко утром вылетел в Большереченский и Крутинский муниципальные районы, где вчера был пожар. Там он встречался с местными жителями.

«Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар», — коротко в телеграм-канале написал Хоценко под видео, на котором он едет на машине, а за рулем — бабушка в фиолетовом платочке.

Марку машины установить не удалось, вероятно, это не очень новый представитель ГАЗ. У машины нет верха.

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Жизнь #Город #Омск
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Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

mosquito__2010

Про Югославию рассказывать или пока залижешь текущие раны ?