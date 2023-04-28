Канал «Россия» представил ТВ‑программу на 9 мая

Две большие телепремьеры состоятся на «России» 9 мая, также на канале покажут трансляцию Парада Победы, праздничный концерт и лучшие военные фильмы.

Праздничный эфир канала «Россия» откроется в 4.20 военной драмой «Через прицел». Этот фильм рассказывает о девушках, которые добровольно отправились на фронт в 1943 году.

#Кинематограф Фильмы про Первую мировую войну

В 8.00 покажут программу «День Победы», где расскажут о подвигах героев войны. А в 10.00 в прямом эфире покажут парад, посвященный Дню Победы с Красной площади.

В 12.05 зрителей «России» ждет праздничный концерт, где выступят звезды российской эстрады и кино: Дима Билан, Лариса Долина, Григорий Лепс, Владимир Машков, Shaman, Зара, Олег Газманов, Стас Михайлов, Елена Ваенга, и другие.

Музыка также ждет зрителей в 17.45 в программе «Песни от всей души». В ней вместе с гостями спецвыпуска, актерами Еленой Цыплаковой, Антоном Гуляевым и Олегом Васильковым, певцы из народа споют песни о войне и о Победе.

Кино 9 мая на канале «Россия»

В 13.45 покажут полную версию фильма «Т-34» с Александром Петровым в главной роли. Это история о том, как экипаж боевой машины Т-34 вступает в неравный бой с танками немецкой дивизии.

Также зрителей «России» ждет две премьеры. В 22.10 покажут фильм «Катюша». Он расскажет о военных разведчиках, бесстрашных саперах, отчаянных летчицах и преданных им служебных собаках, готовых на любой подвиг.

В 23.50 состоится премьера фильма «Первый Оскар». Это история о двух студентах-операторах, которые попадают на войну. В страшных обстоятельствах они сумеют задокументировать происходящее.

Закончит победный эфир военная драма «Прыжок богомола». Сериал об одном из лучших спецагентов столицы Константине Богомолове стартует в 01.20. Действие «Прыжка богомола» развернется в 1942 году.