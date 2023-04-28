Телепремьера фильма «Первый Оскар» состоится на канале «Россия»

Фильм «Первый Оскар» впервые покажут по телевидению, премьера состоится на канале «Россия» 9 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

Сюжет «Первого Оскара» развивается в 1941 году. Еще до войны между двумя 20-летними студентами Львом Альпериным (Антон Момот) и Иваном Майским (Тихон Жизневский) завязывается конкуренция. Каждый из героев хочет быть лучшим оператором на курсе и завоевать любовь красавицы Юны (Дарья Жовнер) с актерского факультета.

Когда начинается война, все герои отправляются на фронт. Юна выступает в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами. Соперничество между парнями остается, но обстоятельства войны меняют их взгляды на творчество и жизнь. Благодаря этому им удается снять кадры, которые войдут в историю.

Фильм снял режиссер Сергей Мокрицкого. Работа посвящена истории создания документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который в 1943 году удостоили первым в истории отечественного кинематографа «Оскаром».