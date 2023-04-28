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Телепремьера фильма «Первый Оскар» состоится на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Фильм «Первый Оскар» впервые покажут по телевидению, премьера состоится на канале «Россия» 9 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

Сюжет «Первого Оскара» развивается в 1941 году. Еще до войны между двумя 20-летними студентами Львом Альпериным (Антон Момот) и Иваном Майским (Тихон Жизневский) завязывается конкуренция. Каждый из героев хочет быть лучшим оператором на курсе и завоевать любовь красавицы Юны (Дарья Жовнер) с актерского факультета.

Когда начинается война, все герои отправляются на фронт. Юна выступает в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами. Соперничество между парнями остается, но обстоятельства войны меняют их взгляды на творчество и жизнь. Благодаря этому им удается снять кадры, которые войдут в историю.

Фильм снял режиссер Сергей Мокрицкого. Работа посвящена истории создания документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который в 1943 году удостоили первым в истории отечественного кинематографа «Оскаром».

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Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...