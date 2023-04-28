Шойгу заявил о противостоянии России со всем НАТО

Весь боевой потенциал практически всех стран Североатлантического альянса задействован против России с началом специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией», — приводит ТАСС министра обороны России, сказанные им на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.

По его словам, «против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников».

«Таким образом, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», — отметил Шойгу.