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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу заявил о противостоянии России со всем НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны России Сергей Шойгу
Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Весь боевой потенциал практически всех стран Североатлантического альянса задействован против России с началом специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией», — приводит ТАСС министра обороны России, сказанные им на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.

По его словам, «против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников».

«Таким образом, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», — отметил Шойгу.

Тема: Военная операция на Украине
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Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...