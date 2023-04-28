НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Блиновская признала вину и раскаялась после отмывания денег

Источник:
Sibnet.ru
133 1
Фото: © @elena_blinovskaya

Блогер Елена Блиновская полностью признала вину в предъявленных ей обвинениях — уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Автор «Марафона желаний» Блиновская раскаялась на допросе и признала свою вину. Теперь следователям предстоит выяснить, кто предупредил ее о грядущем задержании, сообщает телеграм-канала «Баzа» со ссылкой на Следственный комитет. Блогера задержали, когда она пыталась уехать из России.

Елена Блиновская была задержана в четверг, 27 апреля. Женщина пыталась пересечь границу России на арендованном автомобиле и имела при себе авиабилеты в другую страну. Ее задержали и вскоре предъявили обвинение по двум уголовным статьям.

Началась охота на блогеров: кто следующий? 

По версии следствия, Блиновская оказывала информационные услуги в интернете и использовала схему «дробления» бизнеса, занижая полученные доходы. В итоге с 2019 по 2021 годы она не уплатила налогов на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

В отношении Блиновской возбуждены два уголовных дела, по части 2 статьи 198 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере).

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновской меры пресечения.

Еще по теме
Охота на блогеров: Лерчек, Блиновская, кто следующий?
Студента осудили за взлом сайта НГТУ и слив ответов
Блиновскую задержали и обвинили в неуплате налогов и отмывании денег
Воры сожгли деньги в ванной, а сейф выкинули в Енисей
смотреть все
ЧП #Криминал #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Проверь, какой ты танкист
Су-35 показали в «режиме зверя». ФОТО
Без каникул: как отдыхаем в мае 2023 года
Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»
Обсуждение (1)
Картина дня
Украинская армия пожаловалась на российскую артиллерию
Все участники проекта МКС поддержали ее работу после 2024 года
Японские праворульки привлекли внимание МВД
«СР» захотела равенства зарплат депутатов и граждан
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...