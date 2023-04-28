Блиновская признала вину и раскаялась после отмывания денег

Блогер Елена Блиновская полностью признала вину в предъявленных ей обвинениях — уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Автор «Марафона желаний» Блиновская раскаялась на допросе и признала свою вину. Теперь следователям предстоит выяснить, кто предупредил ее о грядущем задержании, сообщает телеграм-канала «Баzа» со ссылкой на Следственный комитет. Блогера задержали, когда она пыталась уехать из России.

Елена Блиновская была задержана в четверг, 27 апреля. Женщина пыталась пересечь границу России на арендованном автомобиле и имела при себе авиабилеты в другую страну. Ее задержали и вскоре предъявили обвинение по двум уголовным статьям.

По версии следствия, Блиновская оказывала информационные услуги в интернете и использовала схему «дробления» бизнеса, занижая полученные доходы. В итоге с 2019 по 2021 годы она не уплатила налогов на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

В отношении Блиновской возбуждены два уголовных дела, по части 2 статьи 198 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере).

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновской меры пресечения.