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Темникова продолжила троллить «Муз ТВ»

Источник:
Sibnet.ru
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Елена Темникова после длительной творческой паузы выпустила новый трек «Лунная ночь». На обложке сингла изображена певица с размытым лицом.

Темникова анонсировала песню «Лунная ночь» за неделю до премьеры, после того, как канал «Муз ТВ» заблюрил певицу в своем документальном фильме про «Фабрику звезд».

«Потрясающим людям посвящается», — писала Темникова под видео-сниппетом, где певица изображена тоже с заблюренным лицом.

На обложке сингла Темникова тоже изображена с размытым лицом, как «привет» каналу «Муз ТВ», видимо, не на шутку затронувший чувства артистки.

Конфликт между Темниковой и каналом развернулся после выхода документального фильма про судьбу фабрикантов. На «Фабрике звезд 2» Темникова заняла третье место, но в фильме на общих кадрах ее заблюрили.

Директор певицы после этого сообщил, что это глупость и им нет дела до «Муз ТВ». А сама артистка начала публиковать в соцсетях разного рода подколы в адрес канала.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...