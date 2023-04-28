Темникова продолжила троллить «Муз ТВ»

Елена Темникова после длительной творческой паузы выпустила новый трек «Лунная ночь». На обложке сингла изображена певица с размытым лицом.

Темникова анонсировала песню «Лунная ночь» за неделю до премьеры, после того, как канал «Муз ТВ» заблюрил певицу в своем документальном фильме про «Фабрику звезд».

«Потрясающим людям посвящается», — писала Темникова под видео-сниппетом, где певица изображена тоже с заблюренным лицом.

На обложке сингла Темникова тоже изображена с размытым лицом, как «привет» каналу «Муз ТВ», видимо, не на шутку затронувший чувства артистки.

Конфликт между Темниковой и каналом развернулся после выхода документального фильма про судьбу фабрикантов. На «Фабрике звезд 2» Темникова заняла третье место, но в фильме на общих кадрах ее заблюрили.

Директор певицы после этого сообщил, что это глупость и им нет дела до «Муз ТВ». А сама артистка начала публиковать в соцсетях разного рода подколы в адрес канала.