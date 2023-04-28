«Ак Барс» и ЦСКА проведут решающую игру за Кубок Гагарина

Казанский «Ак Барс» отыгрался в серии 3:1 против ЦСКА, команды ждет седьмая, решающая игра за Кубок Гагарина в субботу, 29 апреля.

Финальная серия плей-офф КХЛ оказалась для болельщиков жаркой. Первое очко в серии получили казанцы. Тренер ЦСКА Владимир Федоров после поражения заявил, что команды была не готова к манере игры «Ак Барса» и изменит тактику.

Так и вышло: следующие три победы в серии оказались на счету ЦСКА. Казалось, что «Армейцы» уже в пятой игре заберут четвертую победу и станут обладателями Кубка Гагарина.

Но «Ак Барс» изменил ход серии, отыгравшись с 3:1. Теперь все решится в седьмой игре, которая пройдет на домашней площадке для казанцев — «Татнефть Арене» в субботу, 29 апреля, в 17.00 по московскому времени.

За всю историю розыгрыша Кубка Гагарина, «Ак Барс» завоевывал трофей трижды — в 2009, 2010 и 2018 годах. У ЦСКА Кубок был два раза — в 2019 и 2022 годах.