Салюты на 9 мая отменили в Томске и Омске

Власти Омска и Томска отменили фейерверки на 9 мая из соображений безопасности и экономии бюджета.

«Время салютов еще придет», — написал врио главы Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Решение власти приняли на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию Дня Победы.

В Томске отменила салют из требований безопасности, сказал заместитель мэра города по социальной политике Константин Чубенко.

Впервые праздничный фейерверк на 9 мая запустили в 1945 году, когда было дано 30 залпов на Красной площади. В послевоенные годы в СССР ежегодно 9 мая производился салют из 30 (в 1956-1964 годах — 20) артиллерийских залпов. В 1985 году на 40-летие Победы было произведено 40 залпов.