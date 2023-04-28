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Салюты на 9 мая отменили в Томске и Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Власти Омска и Томска отменили фейерверки на 9 мая из соображений безопасности и экономии бюджета.

«Время салютов еще придет», — написал врио главы Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Решение власти приняли на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию Дня Победы.

В Томске отменила салют из требований безопасности, сказал заместитель мэра города по социальной политике Константин Чубенко.

Впервые праздничный фейерверк на 9 мая запустили в 1945 году, когда было дано 30 залпов на Красной площади. В послевоенные годы в СССР ежегодно 9 мая производился салют из 30 (в 1956-1964 годах — 20) артиллерийских залпов. В 1985 году на 40-летие Победы было произведено 40 залпов.

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Жизнь #Город #Томск #Омск
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Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...