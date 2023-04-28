Оральный секс повысит риск рака ротоглотки в 8,5 раза

Ученые Института рака и геномных наук при Бирмингемском университете выяснили, что рост случаев рака горла может быть связана с оральным сексом.

Рак гортани в США и Великобритании более распространен, чем рак шейки матки. Исследователи считают, что оральный секс повышает риск развития рака ротоглотки в 8,5 раза. Это связано с передачей вируса папилломы человека (ВПЧ).

От ВПЧ можно вакцинироваться, это предотвращает развитие рака шейки матки. Теперь это еще и возможная защита от предотвращения рака горла.

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) — это группа чрезвычайно распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов.

Передается от человека к человеку при оральном, генитальном и анальном половых контактах, а также контактно-бытовым и при родах от матери ребенку. Интервал между инфицированием ВПЧ и прогрессированием до инвазивного рака составляет, как правило, 10 лет или более.