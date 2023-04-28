Все участники проекта МКС поддержали ее работу после 2024 года

Все страны-участницы проекта Международной космической станции (МКС) согласились продлить эксплуатацию орбитального комплекса после 2024 года, говорится в заявлении NASA.

«США, Япония, Канада и страны-участницы из Европейского космического агентства [ЕКА] подтвердили, что они поддерживают эксплуатацию космической станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддерживает ее эксплуатацию до 2028 года», — сказано в заявлении.

В NASA отметили, что США «продолжат работу с партнерами в целях обеспечения бесперебойного присутствия на низкой околоземной орбите, а также безопасного и организованного перехода от космической станции к коммерческим платформам в будущем».

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов ранее проинформировал страны-партнеры по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

Глава NASA Билл Нельсон рассчитывает, что сотрудничество России и США по проекту МКС продолжится до 2030 года.