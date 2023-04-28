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Все участники проекта МКС поддержали ее работу после 2024 года

Источник:
ТАСС
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Все страны-участницы проекта Международной космической станции (МКС) согласились продлить эксплуатацию орбитального комплекса после 2024 года, говорится в заявлении NASA.

«США, Япония, Канада и страны-участницы из Европейского космического агентства [ЕКА] подтвердили, что они поддерживают эксплуатацию космической станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддерживает ее эксплуатацию до 2028 года», — сказано в заявлении.

В NASA отметили, что США «продолжат работу с партнерами в целях обеспечения бесперебойного присутствия на низкой околоземной орбите, а также безопасного и организованного перехода от космической станции к коммерческим платформам в будущем».

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов ранее проинформировал страны-партнеры по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

Глава NASA Билл Нельсон рассчитывает, что сотрудничество России и США по проекту МКС продолжится до 2030 года.

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Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...