Студента осудили за взлом сайта НГТУ и слив ответов

Суд оштрафовал студента НГТУ Артема Асачьева за взлом сайта вуза и слив ответов на тесты в соцсетях, сообщается на сайте Ленинского районного суда Новосибирска.

В отношении студента суд рассматривал уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Наказанием за это нарушение может быть штраф до 200 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до двух лет.

Суд установил, что Асачьев на своем ноутбук взломал сайт НГТУ, получил ответы на тесты. Затем он выложил их в соцсетях.

Уголовное дело в отношении Асачьева прекращено. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

НГТУ — ведущий технический вуз России. В нем в том числе обучают по специальности «Информационная безопасность».