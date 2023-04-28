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Студента осудили за взлом сайта НГТУ и слив ответов

Источник:
Sibnet.ru
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Суд оштрафовал студента НГТУ Артема Асачьева за взлом сайта вуза и слив ответов на тесты в соцсетях, сообщается на сайте Ленинского районного суда Новосибирска.

В отношении студента суд рассматривал уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Наказанием за это нарушение может быть штраф до 200 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до двух лет.

Суд установил, что Асачьев на своем ноутбук взломал сайт НГТУ, получил ответы на тесты. Затем он выложил их в соцсетях.

Уголовное дело в отношении Асачьева прекращено. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

НГТУ — ведущий технический вуз России. В нем в том числе обучают по специальности «Информационная безопасность».

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ЧП #Криминал #Новосибирск
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