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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Появилась новая информация о ценах на Lada Vesta NG

Источник:
Sibnet.ru
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Стартовая цена на Lada Vesta NG, продажи которой должны начаться в мае, будет 1,7 миллиона рублей.

Седан Lada Vesta NG в базовой комплектации будет стоить 1,7 миллиона рублей, приводит «АвтоВзгляд» письма, которые АвтоВАЗ разослал дилерам.

Производитель официально не объявлял цены. В марте глава АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что стоимость Lada Vesta нового поколения будет зависеть от курса валют и возможности окупить локализацию. Также машина должна приносить доход дилерским центрам, производителям автозапчастей и самому заводу.

Производство Lada Vesta NG началось 3 марта в Тольятти. Его двигатель, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера производятся в России.

Тема: Русские машины
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Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...