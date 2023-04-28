Появилась новая информация о ценах на Lada Vesta NG

Стартовая цена на Lada Vesta NG, продажи которой должны начаться в мае, будет 1,7 миллиона рублей.

Седан Lada Vesta NG в базовой комплектации будет стоить 1,7 миллиона рублей, приводит «АвтоВзгляд» письма, которые АвтоВАЗ разослал дилерам.

Производитель официально не объявлял цены. В марте глава АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что стоимость Lada Vesta нового поколения будет зависеть от курса валют и возможности окупить локализацию. Также машина должна приносить доход дилерским центрам, производителям автозапчастей и самому заводу.

Производство Lada Vesta NG началось 3 марта в Тольятти. Его двигатель, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера производятся в России.