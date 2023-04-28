Украинская армия пожаловалась на российскую артиллерию

Украинская армия, несмотря на поставки западного оружия, продолжает жаловаться на превосходство российских сил, пишут американские СМИ.

«Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще — русские танки, вертолеты и реактивные самолеты. Мы даже не можем высунуть головы , настолько интенсивен огонь», — рассказали New York Times солдаты украинской армии

Западное оружие не гарантирует им успех, потому что Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике, говорят в ВСУ.

«У русских есть танки, у них есть БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками. Нам нужна тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе», — заявил украинский солдат.