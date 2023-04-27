Эпик: Дени Вильнев раскрыл подробности второй «Дюны»

Первые кадры второй части фантастической саги «Дюна» по роману Фрэнка Герберта приоткрыли завесу тайны о будущем истории и показали новых героев картины. Режиссер Дени Вильнев раскрыл некоторые тайны фильма, премьера которого назначена на 3 ноября.

«Дюна» рассказывает о Доме Атрейдесов — одной из влиятельнейших семей космической империи. Глава дома герцог Лето Атрейдес получает право на смертоносную планету Арракис, также называемую Дюна. Здесь добывают «пряность» — самое ценное в галактике вещество. Также в пустыне живут гигантские песчаные черви и племена фрименов, научившиеся там выживать. Ранее планета и право на добычу «пряности» принадлежала Дому Харконненов.

Без временного разрыва

В финале первого фильма Пол Атрейдес, которого сыграл Тимоти Шаламе, пережил уничтожение своей могущественной семьи Харконненами. Его отец и большая часть подданных погибли. Вместе с матерью Пол оказался в бесплодных песках Арракиса. Там он встретил девушку из своих снов Чани (Зендая). Мать с сыном принимает к себе племя Фрименов, живущее в пустыне.

Ребекка Фергюсон в роли леди Джессики, матери и защитницы Пола Атрейдеса Фото : © https://www.vanityfair.com/

Картина заканчивается тем, как Пол видит фримена, оседлавшего гигантского песчаного червя, считающегося самым страшным хищником планеты. Вторая часть новой «Дюны» начнется с того момента, где закончилась первая, временного скачка не будет, рассказал режиссер изданию Vanity Fair.

«Важно — это не продолжение, это вторая часть. Есть разница. Я хотел, чтобы фильм действительно открывался именно там, где мы оставили персонажей. Прыжка во времени нет. Я хотел драматической преемственности с первой частью», — уточнил он.

Для того, чтобы племя признало в юном Атрейдесе обещанного мессию, вначале он должен будет стать его полноправным членом, в том числе оседлать одно из чудовищ.

Тимоти Шаламе в роли Пола Атрейдеса Фото : © https://www.vanityfair.com/

«Это вопрос жизни и смерти, потому что, если ты облажаешься, ты убьешь себя. Это обряд посвящения. Именно так вы становитесь взрослым в мире фрименов. Это очень важная часть их культуры, и они уважают червей как полубогов, поэтому у них религиозные отношения с червями», — сказал Вильнев.

Новые лица

Флоренс Пью присоединилась к актерскому составу в роли принцессы Ирулан, дочери императора Шаддама IV (Кристофер Уокен), верховного правителя галактики, чья власть над враждующими домами ослабла.

«Ее ставка не может быть выше, потому что она боится, что ее отец может потерять трон, может потерять все. Когда я встретил Флоренс, меня поразила ее самоуверенность, какая она твердая, прямолинейная, непримиримая. В ней есть что-то королевское. Я определенно верю, что Флоренс могла бы стать в будущем премьер-министром», — сказал режиссер.

Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан Фото : © https://www.vanityfair.com/

Еще один новый персонаж — принц Харконненов Фейд-Раута, которого играет Остин Батлер. В экранизации 1984 года персонажа на экране представил Стинг. Вильнев отмечает, что Батлер создал комбинацию психопата, серийного убийцы-социопата и Мика Джаггера.

Леа Сейду сыграет Марго Фенринг, воспитанницу ордена Бене Гессерит, к которому принадлежит мать Пола. Режиссер описал ее как секретного агента и персонажа, полного сюрпризов. При этом определить ее как положительного или отрицательного персонажа он затруднился.

Леа Сейду в роли Марго Фенринг Фото : © https://www.vanityfair.com/

«Главная цель Бене Гессерит — убедиться, что человечество движется в правильном направлении. Они не думают ни о добре, ни о зле. Для них это не очень важно. Важно привести человечество к его полному потенциалу и попытаться создать существо, которое приведет человечество к просветлению», — уточнил Вильнев.

История любви

В центре истории Дюны — люди, сражающиеся за контроль над «пряностью», встречающейся только на Арракисе. Это история о выживании с ограниченными ресурсами и опасностях эксплуатации природы вместо гармоничного существования.

В новой части Вильнев пытался показать стремление Пола к мести и решимость Чани защищать свой родной мир. Для этого новый фильм должен стать их эпической историей любви. Режиссер пытался быть осторожным, чтобы история любви не была перегружена.

«Я хотел сделать очень человечный фильм, очень близкий к персонажам, несмотря на размах фильма. Я продолжал говорить своей команде: "Самое главное — это искра, эти отношения между обоими этими персонажами". Если мы не зафиксируем это, если у нас не будет этого на экране, фильма не будет. Эпицентр истории — эти отношения», — уточнил он.

Фото: © кадр из фильма «Дюна»

По словам Зендаи, актерам было сложно и забавно пытаться понять, как выглядит флирт между двумя столь разными людьми. Они решили, что отличительной чертой настоящей любви является неуклюжесть. Шаламе уточнил, что Чани стала моральным компасом этих отношений.

«Эти персонажи буквально живут на другой планете, верно? Они инопланетяне. Было интересно найти эти нежные мгновения в такой суматохе и хаосе. Эти двое — просто молодые люди, оказавшиеся в очень напряженных обстоятельствах», — добавила Зендая.

Личная миссия

Этот проект — личная миссия Вильнева, который мечтал адаптировать книгу Герберта, когда еще рос в маленькой деревне Джентили в Квебеке. Перед дебютом первого фильма его брат нашел коллекцию иллюстраций для раскадровки, которые Вильнев сделал с другом, когда ему было 13-14 лет.

Режиссер, известный такими нашумевшими проектами, как «Прибытие», продолжением «Бегущего по лезвию 2049», триллером «Заключенные», потратил десятилетия, пытаясь создать новую версию «Дюны» для большого экрана. Первая часть фильма стала одним из первых постпандемических блокбастеров и была номинирована на десять номинаций «Оскара», получила в итоге шесть статуэток. Сам режиссер до сих пор считает, что мог сделать фильм лучше.