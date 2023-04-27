Rutube опроверг информацию о тратах на развитие инфраструктуры

Российский видеохостинг Rutube, который является частью холдинга «Газпром медиа», не планирует тратить 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры, сообщает пресс-служба видеохостинга.

Отмечается, что соответствующая информация не соответствуют действительности. «Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у "Газпром медиа холдинга" не существует», — говорится в сообщении.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники утверждал, что видеохостинг Rutube планирует догнать YouTube по ключевым техническим показателям, затраты на это компания оценила на уровне 30 миллиардов рублей.

Издание написало, что в планы входила закупка серверов и расширение сети доставки контента, при этом изначально Rutube запрашивал у «Газпром-медиа холдинга» порядка 50–55 миллиардов рублей.

