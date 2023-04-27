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Rutube опроверг информацию о тратах на развитие инфраструктуры

Источник:
ТАСС
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Российский видеохостинг Rutube, который является частью холдинга «Газпром медиа», не планирует тратить 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры, сообщает пресс-служба видеохостинга.

Отмечается, что соответствующая информация не соответствуют действительности. «Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у "Газпром медиа холдинга" не существует», — говорится в сообщении.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники утверждал, что видеохостинг Rutube планирует догнать YouTube по ключевым техническим показателям, затраты на это компания оценила на уровне 30 миллиардов рублей.

Издание написало, что в планы входила закупка серверов и расширение сети доставки контента, при этом изначально Rutube запрашивал у «Газпром-медиа холдинга» порядка 50–55 миллиардов рублей.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...