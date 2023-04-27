Астрономы получили повторяющиеся сигналы из глубокого космоса

Международная исследовательская группа зафиксировала 25 повторяющихся быстрых радиовсплесков, источники сигналов расположены в глубоком космосе.

Такие сигналы обозначаются аббревиатурой FRB — они представляют короткие, но очень мощные импульсы радиоизлучения, которых доходят до Земли из космоса. Первый такой сигнал был зафиксирован более десяти лет назад.

При этом некоторые сигналы повторяются, доходя до нашей планеты через определенные интервалы времени. До сих пор было известно о 25 таких посланиях. Благодаря новому исследованию общее количество таких сигналов выросло ровно вдвое.

Отследить источники происхождения новых сигналов пока не удалось, понятно лишь, что находятся они очень далеко. По одной из гипотез, источниками таких сигналов могут служить плотные ядра некогда массивных взорвавшихся звезд с мощными магнитными полями.