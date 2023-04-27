Зафиксировано экстремальное сближение астероида с Землей. ФОТО

Зафиксировано экстремальное сближение астероида с Землей в XXI веке, объект под названием 2006 HV5 приблизился к планете на расстояние 2,4 миллиона километров.

Сближение астероида с Землей удалось снять в оптическом диапазоне и получить астронометрию для уточнения орбиты, сообщается в официальном телеграм-канале Института прикладной математики имени Келдыша РАН.

астероид 2006 HV5 Фото : © t.me/kiam_ison_network

Согласно расчетам ученых, в следующий раз астероид окажется к Земле столь же близко только в апреле 2081 года, отмечается в сообщении. Для сравнения — расстояние от Земли до Луны составляет около 400 тысяч километров.

Полученные данные позволили уточнить период вращения космического тела, который составил примерно 3,6 часа. Также была определена форма астероида 2006 HV5, она оказалась близка к сфере.