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Растущую черную дыру создали в лаборатории

Источник:
Techinsider.ru
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Европейские физики создали в лаборатории синтетический аналог черной дыры — с его помощью им удалось понаблюдать за эквивалентом излучения Хокинга, которое возникает в результате квантовых флуктуаций, вызванных разрывом в пространстве-времени.

В эксперименте использовалась одномерная цепочка атомов для имитации горизонта событий черной дыры. При этом эффект этого фальшивого горизонта событий привел к локальному повышению температуры.

Горизонт событий — определенное расстояние от центра черной дыры, на котором от нее не может ускользнуть даже свет. Как только объект пересекает эту границу, получение информации от него становится невозможным.

Согласно общепринятой теории, излучение Хокинга может быть тепловым только в ряде ситуаций — например, когда происходит изменение искривления пространства-времени из-за гравитации. Таким образом, зафиксированное изменение температуры подтвердило создание микроскопической черной дыры.

Однако главной задачей исследователей было вовсе не создание черной дыры, а устранение противоречий между общей теорией относительности и квантовой механикой. Подобные эксперименты в перспективе позволят сформулировать единую теорию квантовой гравитации.

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