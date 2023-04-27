Назван любимый мессенджер мошенников

Самым популярным среди мошенников мессенджеров является WhatsApp, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По его словам, с его помощью совершается порядка 70–80% всех телефонных звонков злоумышленников.

Популярность WhatsApp среди мошенников резко выросла после того, как российские власти стали активно бороться с использованием обычных телефонных номеров для обмана пользователей.

В частности, была введена ответственность за пропуск трафика с подменных номеров. При этом эффективно контролировать звонки из WhatsApp государство не может из-за технологических ограничений.

Шадаев также сообщил, что министерство совместно с операторами внедряет схемы борьбы со спам-звонками. «Они тоже будут у нас отрегулированы, таких звонков станет на порядок меньше», — пообещал глава Минцифры.