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Назван любимый мессенджер мошенников

Источник:
ТАСС
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Самым популярным среди мошенников мессенджеров является WhatsApp, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По его словам, с его помощью совершается порядка 70–80% всех телефонных звонков злоумышленников.

Популярность WhatsApp среди мошенников резко выросла после того, как российские власти стали активно бороться с использованием обычных телефонных номеров для обмана пользователей.

В частности, была введена ответственность за пропуск трафика с подменных номеров. При этом эффективно контролировать звонки из WhatsApp государство не может из-за технологических ограничений.

Шадаев также сообщил, что министерство совместно с операторами внедряет схемы борьбы со спам-звонками. «Они тоже будут у нас отрегулированы, таких звонков станет на порядок меньше», — пообещал глава Минцифры.

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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...