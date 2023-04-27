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Телеканалы Erox и «Тномер» исчезнут из Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Эротический телеканал Erox и познавательный «Тномер» будут отключены 28 апреля 2023 года.

Телеканалы будут недоступны, так как завершился срок действия договора с правообладателем.

«Тномер» — познавательный канал, полностью посвященный теме ремонта, строительства и дизайна. 100% вещания канала составляют оригинальные программы о дизайне и переделке, строительстве и ремонте, ландшафтном дизайне и флористике, о ремеслах и увлечениях.

Erox показывал мягкую эротику. В эфире были фильмы известных европейских и американских студий.

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