Телеканалы Erox и «Тномер» исчезнут из Wink

Эротический телеканал Erox и познавательный «Тномер» будут отключены 28 апреля 2023 года.

Телеканалы будут недоступны, так как завершился срок действия договора с правообладателем.

«Тномер» — познавательный канал, полностью посвященный теме ремонта, строительства и дизайна. 100% вещания канала составляют оригинальные программы о дизайне и переделке, строительстве и ремонте, ландшафтном дизайне и флористике, о ремеслах и увлечениях.

Erox показывал мягкую эротику. В эфире были фильмы известных европейских и американских студий.