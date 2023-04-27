Кремль отреагировал на разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Россия приветствует все, что может поспособствовать окончанию конфликта, так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

Си Цзиньпин в среду, 26 апреля провел первый с начала спецоперации на Украине телефонный разговор с Зеленским. Глава КНР подтвердил готовность Пекина способствовать налаживанию переговорного процесса для мирного урегулирования.

«Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей», — цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь президента отреагировал и на сам самого факта общения глав Китая и Украины. «Это суверенное дело каждой из этих стран и абсолютно вопрос их двустороннего диалога», — отметил он.