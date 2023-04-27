Прострелы массово расцвели в «Шушенском бору»

Редкие цветы прострелы массово расцвели в нацпарке «Шушенский бор» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».

Прострелы – многолетние растения семейства Лютиковые (Ranunculaceae). В России встречается более двух десятков прострелов. Палитра окраски включает фиолетовые, лиловые, голубые, желтые, белые, розовые, малиновые оттенки.

На территории нацпарка растет четыре вида цветка. Они раскрывают свои разноцветные лепестки постепенно, формируя яркий орнамент.

В этом году прострелы расцвели раньше. Прострел Турчанинова раскрыл свои лепестки еще 4 апреля, а массовое цветение отмечено 12 апреля. Несмотря на капризную апрельскую погоду, щедрую на снегопады и холод, на солнцепечных склонах яркими точками появлялись цветущие прострелы.