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Прострелы массово расцвели в «Шушенском бору»

Источник:
Sibnet.ru
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Редкие цветы прострелы массово расцвели в нацпарке «Шушенский бор» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».

Прострелы – многолетние растения семейства Лютиковые (Ranunculaceae). В России встречается более двух десятков прострелов. Палитра окраски включает фиолетовые, лиловые, голубые, желтые, белые, розовые, малиновые оттенки.

На территории нацпарка растет четыре вида цветка. Они раскрывают свои разноцветные лепестки постепенно, формируя яркий орнамент.

В этом году прострелы расцвели раньше. Прострел Турчанинова раскрыл свои лепестки еще 4 апреля, а массовое цветение отмечено 12 апреля. Несмотря на капризную апрельскую погоду, щедрую на снегопады и холод, на солнцепечных склонах яркими точками появлялись цветущие прострелы.

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Жизнь #Гео #Красноярск
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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...