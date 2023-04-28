Второй этап поединков стартует в 11‑м «Голосе»

Участники команд каждого наставника «Голоса» продолжат бороться за право продолжать участие в проекте. Второй этап поединков покажут на Первом канале в пятницу, 28 апреля.

После поединков число участников в каждой команде сократиться вдвое. По правилам этапа, наставники делят своих подопечных на дуэты и дают песню. После каждого выступления наставник решает, кто остается в проекте, а кто идет дальше.

По итогам первой части поединков, из шоу выбыли 12 человек. По трое из каждой команды.

В команде Антона Беляева «Голос» покинули Рикардо Родригес, Анна Ляшенко и Федор Уваров. Владимир Пресняков отправил домой Юлию Гарифуллину, Вадима Евтеева и Олесю Плотникову.

Гагарина попрощалась с Денисом Примаком, Алиной Губиной и Таис Урумидис. Из команды Басты ушли Кристина Яценко, Анвар Джураев и Виктория Гиссен.

Вторая часть этапа поединки покажут в пятницу, 28 апреля в 21.45 на Первом канале.