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Второй этап поединков стартует в 11‑м «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из проекта «Голос»

Участники команд каждого наставника «Голоса» продолжат бороться за право продолжать участие в проекте. Второй этап поединков покажут на Первом канале в пятницу, 28 апреля.

После поединков число участников в каждой команде сократиться вдвое. По правилам этапа, наставники делят своих подопечных на дуэты и дают песню. После каждого выступления наставник решает, кто остается в проекте, а кто идет дальше.

По итогам первой части поединков, из шоу выбыли 12 человек. По трое из каждой команды.

В команде Антона Беляева «Голос» покинули Рикардо Родригес, Анна Ляшенко и Федор Уваров. Владимир Пресняков отправил домой Юлию Гарифуллину, Вадима Евтеева и Олесю Плотникову.

Гагарина попрощалась с Денисом Примаком, Алиной Губиной и Таис Урумидис. Из команды Басты ушли Кристина Яценко, Анвар Джураев и Виктория Гиссен.

Вторая часть этапа поединки покажут в пятницу, 28 апреля в 21.45 на Первом канале.

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Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...