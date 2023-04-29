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Первый канал объявил набор на 12‑й сезон «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © группа «Голос» во «ВКонтакте»

Прием заявок на 12-й сезон «Голоса» начался до завершения 11-го сезона проекта. Первый канал уже предложил будущим участникам отправит заявки на участие.

Чтобы стать участником 12-го сезона шоу «Голос», нужно заполнить заявку на сайте проекта Первого канала. Помимо информации о себе, претенденту нужно прикрепить к анкете аудиозапись и фотографию.

В аудиозаписи должен быть записан любой трек, который претендент исполняет сольно. Фотография должна передавать образ исполнителя.

Принять участие в 12-м «Голосе» могут люди из любой страны старше 17 лет. Организаторы программы напомнили будущим участникам, что участие в проекте бесплатное, но добираться до Москвы, где проходят кастинги и съемки, из других городов придется за свой счет.

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